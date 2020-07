Dagospia boom: "Agnelli pensa all'addio di Paratici: tra le opzioni il ritorno di Marotta". Ma Beppe smentisce (Di venerdì 10 luglio 2020) Beppe Marotta di nuovo alla Juventus? La bomba è stata sganciata da Dagospia. Il presidente Andrea Agnelli non sarebbe contento dell'attuale organigramma societario e potrebbe stravolgere il quadro dirigenziale della Juventus. I bianconeri, dal 2018, da quando mandarono via Beppe Marotta, non hanno amministratore delegato e nemmeno un direttore generale. L'intenzione dei bianconeri, ufficialmente, era quella di avere una struttura più lineare e più snella, con pochi uomini. AC Milan v Juventus... Leggi su 90min

AdamBenNasr2 : RT @_DAGOSPIA_: 'SA DOVE SONO SEPOLTI I FILMATI SESSUALI DI EPSTEIN' – BOOM! L’APE REGINA PUÒ SALVARSI IL CULO... - LPincia : RT @SSaponelli: 'sa dove sono sepolti i filmati sessuali di epstein' – boom! l’ape regina puÒ salvarsi il culo... - Dagospia - cyrd74 : RT @_DAGOSPIA_: 'SA DOVE SONO SEPOLTI I FILMATI SESSUALI DI EPSTEIN' – BOOM! L’APE REGINA PUÒ SALVARSI IL CULO... - SSaponelli : 'sa dove sono sepolti i filmati sessuali di epstein' – boom! l’ape regina puÒ salvarsi il culo... - Dagospia - QuestoTizio : RT @_DAGOSPIA_: 'SA DOVE SONO SEPOLTI I FILMATI SESSUALI DI EPSTEIN' – BOOM! L’APE REGINA PUÒ SALVARSI IL CULO... -

Ultime Notizie dalla rete : Dagospia boom Dagospia boom: "Agnelli pensa all'addio di Paratici: tra le opzioni il ritorno di Marotta". Ma Beppe smentisce 90min Dagospia boom: "Agnelli pensa all'addio di Paratici: tra le opzioni il ritorno di Marotta". Ma Beppe smentisce

Beppe Marotta di nuovo alla Juventus? La bomba è stata sganciata da Da ...

Temptation Island: quanto guadagnano coppie e tentatori

Quanto vengono pagati i concorrenti di Temptation Island 2020? Curiosità su cachet e guadagni di coppie e single tentatori che partecipano al reality di Canale 5. Quanto guadagnano coppie e tentatori ...

Beppe Marotta di nuovo alla Juventus? La bomba è stata sganciata da Da ...Quanto vengono pagati i concorrenti di Temptation Island 2020? Curiosità su cachet e guadagni di coppie e single tentatori che partecipano al reality di Canale 5. Quanto guadagnano coppie e tentatori ...