Da Torino - Scambio Milik-Bernardeschi, scende in campo Gattuso: pronto ad intervenire per convincere l'ex viola (Di venerdì 10 luglio 2020) Arkadiusz Milik alla Juventus e Federico Bernardeschi al Napoli: lo Scambio è ancora lontano dalla chiusura, ma qualcosa continua a muoversi sottotraccia. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Da Torino - Scambio Milik-Bernardeschi, scende in campo Gattuso: pronto ad intervenire per convincere l'ex viola

Può essere Gennaro Gattuso la chiave per sbloccare la trattativa che può portare a Napoli Federico Bernardeschi e alla Juventus Arkadiusz Milik: crede nelle chance di buon esito dell’operazione Tuttos ...

Calciomercato Juventus, Bonucci verso Guardiola | Cancelo torna a Torino! La Juventus potrebbe intavolare un’operazione di scambio con il Manchester City per riportare Cancelo a Torino. (Calcio mercat ...

