Da Roma: "Scontro col Napoli sul mercato. Milik rifiuta il giallorosso, alzato il prezzo per Under" (Di venerdì 10 luglio 2020) Non solo la presunta violazione del protocollo, i rapporti tra Roma e Napoli si accendono anche sul mercato. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Roma Scontro Roma, scontro Celli-Di Palma su sedute online Assemblea askanews Europa League, sul cammino della Roma anche il Manchester: il caso Smalling ora è da risolvere

Il tabellone di Europa League non sorride alla Roma. La squadra di Fonseca dovrà prima superare l’ostacolo Siviglia, in gara secca, agli ottavi, per poi sfidare la vincente fra Olympiacos e Wolves. Co ...

Lazio, Zauri: “Scudetto? La squadra deve continuare a crederci”

ROMA – L’ex Lazio Luciano Zauri ha rilasciato alcune parole ai microfoni di FootballNews24: “Alla ripresa del campionato nessuna squadra ha dimostrato di essere nella stessa condizione di prima. La La ...

