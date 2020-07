Da museo a moschea, il blitz identitario di Erdogan (Di venerdì 10 luglio 2020) Per 86 anni è stato uno dei più affascinanti e preziosi musei del mondo, impressionante stratificazione di storia, cultura e religioni, nato e vissuto come chiesa per nove secoli e come moschea per altri sei. In un museo lo aveva trasformato Mustafa Kemal Ataturk il 24 novembre 1934, facendo di Santa Sofia, o più correttamente Divina Sapienza, il simbolo della nuova Repubblica Turca. Un paese che emergeva dai colpi di coda del primo conflitto mondiale con un nuovo e ambizioso … Continua L'articolo Da museo a moschea, il blitz identitario di Erdogan proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

