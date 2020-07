Cuciniamo insieme: pesce bianco al cartoccio al profumo di Maremma (Di venerdì 10 luglio 2020) Riscopriamo la gioia di mettersi ai fornelli. Ogni giorno vi proponiamo una ricetta semplice da fare con quello che abbiamo in casa. E la domenica: la ricetta della festa anche filmata.È un vero trionfo di sapori di mare e le spezie rendono sublime la preparazione. Il mirto, pianta dalle proprietà aromatiche e officinali, conferisce un gusto insolito e accattivante. Assolutamente da provare.Ingredienti: una spigola di kg 1,2 circa (o altro pesce fresco reperibile), tre rametti di prezzemolo tritato, 150 g di cozze, 150 g di vongole veraci, 1 cipollotto fresco, un rametto di mirto, un rametto di rosmarino, un bicchiere di vino bianco, tre pomodorini Pachino, olio extravergine di oliva, ginepro, sale e pepe q.b.Procedimento - Stendete su di un vassoio di acciaio senza bordi di circa 50 centimetri un foglio di alluminio, grande più del ... Leggi su panorama

