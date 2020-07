Criticare Politano è segno di abbondanza (Di venerdì 10 luglio 2020) Mi piace il day after andare sui siti dove appassionate penne analizzano la partita senza dismettere lo spirito di parte. E pure dopo la vittoria di Genova sono corso a leggere, stuzzicato dagli elogi che tutti avrebbero rivolto a Lozano, uno che un mese e mezzo fa per molti era spazzatura. E che piacere, confesso, è stato darmi conferma dei principi della napoletanità tifosa che ti sputa nella fogna e ti recupera e ti rimpiange dopo averti messo su un volo diretto a Liverpool, per farti giocare al servizio di Klopp. Ma nella narrazione di questi tempi non c’è soltanto l’encomio del messicano, va tanto di moda l’attacco a Politano che non sarebbe all’altezza delle aspettative e del contesto. Giocatori come Politano, così intelligenti, capaci di tenere il campo, efficaci nei movimenti e dotati ... Leggi su ilnapolista

