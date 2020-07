Cristiano Ronaldo ricorda la vittoria dell’Europeo: “Il titolo più importante” (Di venerdì 10 luglio 2020) Ci sono vittorie che rimangono impresse più di altre. Soprattutto quando a guardarti c'è un'intera nazione. Ne sa qualcosa Cristiano Ronaldo che esattamente 4 anni fa alzava il titolo europeo con il Portogallo, il primo ed unico nella storia del Paese lusitano.Cristiano Ronaldo: "EUROPEO IL titolo PIÙ IMPORTANTE"caption id="attachment 826191" align="alignnone" width="300" Cristiano Ronaldo (Getty Images)/captionLa stella della Juventus ha ricordato sui suoi profili social la vittoria che mandò il Portogallo nella storia: "Quattro anni fa abbiamo vissuto un giorno storico e unico per tutti noi per 4 anni! Per me è stato senza dubbio il titolo più importante della ... Leggi su itasportpress

