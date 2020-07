Cristiano Ronaldo celebra l’Europeo del 2016: «Il trofeo più importante della mia carriera» (Di venerdì 10 luglio 2020) Cristiano Ronaldo, attaccante della Juve, ha ricordato la vittoria dell’Europeo con il suo Portogallo del 2016 Il 10 luglio 2016, il Portogallo saliva sul tetto d’Europa, superando in finale la Francia grazia alla rete di Eder e mettendo le mani sull’Europeo. Una notte indimenticabile per Cristiano Ronaldo, che ha ricordato così quei momenti. «4 anni fa abbiamo vissuto un giorno storico e unico per tutti! Per me è stato senza dubbio il titolo più importante della mia carriera!». Faz hoje 4 anos que vivemos um dia histórico e único para todos nós! Para mim foi sem dúvida o título mais ... Leggi su calcionews24

