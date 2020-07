Covid, stato di emergenza fino al 31 dicembre Smart working e zone rosse: cosa significa (Di venerdì 10 luglio 2020) Resterà in vigore fino al 31 dicembre. Il premier potrà emanare provvedimenti (come istituire le zone rosse o acquistare presidi sanitari) senza passare dall’approvazione del parlamento Leggi su corriere

Agenzia_Ansa : Viaggiava sul treno ed era positivo al #Covid-19, un uomo è stato fermato alla stazione Termini a #Roma. Tossiva e… - luigidimaio : Dobbiamo accelerare e guardare alla fase post covid come a un momento di rilancio per l’Italia, la gente deve ritor… - repubblica : ?? Covid, l'annuncio di Conte: lo stato d'emergenza sarà prorogato al 31 dicembre - VBelloz : RT @AntonioDNA67: C'e' un virus che circola in tutto il mondo. Non c'è ancora un vaccino. Il governo prorogherà lo stato di emergenza per p… - nicolatonio : RT @ivancatalano_eu: Uno stato di emergenza illegittimo, incostituzionale prorogato fino al vaccino, perché è questo che si sta aspettando.… -