Covid | oltre 12 milioni di casi nel mondo Possibile trasmissione madre-neonato

In tutto il mondo, 12 milioni di casi. La pandemia del nuovo coronavirus ha ucciso anche oltre 550.000 persone dalla fine di dicembre, più della metà delle quali nei quattro paesi più colpiti, gli Stati Uniti (133.195 morti), il Brasile (69.184), il Regno Unito. (44.602), Italia (34.926) e Messico (33.526). Il numero di infezioni segnalate ufficialmente ha superato i 12 milioni. La Francia ha registrato 14 nuovi decessi legati a Covid-19 nelle ultime 24 ore negli ospedali, portando a 29.979 il numero di decessi dall'inizio dell'epidemia, ha annunciato giovedì la direzione generale della Salute (DGS) . In declino del numero di pazienti in terapia intensiva continua, con 512 pazienti con forma grave colpiti, 17 in meno rispetto a mercoledì 8 luglio.

