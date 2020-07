Covid, c’è una nuova polmonite sconosciuta: “È terribile” (Di venerdì 10 luglio 2020) In Asia una nuova patologia avrebbe già ucciso oltre 1.700 persone. Si tratta di una “polmonite sconosciuta”, potenzialmente più mortale del coronavirus. Il dato arriva dal Kazakistan e riguarda l’anno in corso: il 2020. Il numero di casi sta aumentando in modo significativo da metà giugno in tutto il Paese dell’Asia centrale. A rendere nota la notizia è l’ambasciata cinese in Kazakistan in una comunicazione che i cinesi hanno indirizzato ai propri cittadini il 9 luglio. “Il dipartimento della Sanità del Kazakistan ed altre agenzie stanno eseguendo ricerche comparative e non hanno definito la natura del virus della polmonite”, si legge nella comunicazione, secondo quanto riporta la Cnn. In alcune aree del Paese, ... Leggi su velvetgossip

corradoformigli : C’è una domanda che mi frulla in testa da mesi. Perché l’ospedale anti-covid della Fiera di Milano lo si è tirato s… - PE_Italia : ????@EP_President @DavidSassoli: “ Qui a Bruxelles c’è fiducia nell’Italia. Ma non agisca come prima del COVID”. Il… - gennaromigliore : Ancora una volta Marco Travaglio si rivela a tutti per ciò che è. Definire @giorgio_gori “Giorgio Covid” non è solo… - ilpozzoparlante : RT @benq_antonio: #Autostrade con la #lira c'è le siamo costruite con l #euro se le stanno riprendendo...come tutto il resto...#Genova #10l… - RossiFba : RT @CesareSacchetti: La Serbia è sessantesima al mondo nei casi di Covid. Anche considerando i decessi come morti da Covid, si arriva a 341… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid c’è Fauci: «Il virus resta forte, negli Usa è fuori controllo. Trump mi ha messo da parte? Dopo ha capito... Corriere della Sera