Covid-19. D’Amato: cittadino del Bangladesh è stato denunciato (Di venerdì 10 luglio 2020) Politica Roma – “L’invito che noi facciamo e’ di rispettare le regole perche’ il non rispetto comportera’ innanzitutto delle sanzioni penali. Per questo il cittadino del Bangladesh e’ stato denunciato: mette a repentaglio la sua salute e quella degli altri”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ del Lazio, Alessio D’Amato, a proposito del cittadino bengalese positivo al Covid-19 che ha violato l’isolamento fiduciario e dalla Romagna e’ stato fermato a Termini dagli agenti della polizia ferroviaria di Roma. “Oggi- ha aggiunto D’Amato- questa persona e’ ricoverata al policlinico Umberto I ed e’ stato denunciata perche’ ha commesso il reato di ... Leggi su romadailynews

