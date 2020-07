Cosa significa che l’Italia è in stato d’emergenza fino al 31 dicembre (Di venerdì 10 luglio 2020) Con la decisione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sullo stato d’emergenza nel nostro Paese prorogato fino al 31 dicembre, possiamo affermare ufficialmente che il 2020 si appresta a terminare in questo particolare stato di cose per 11 mesi su 12. Dalla firma del primo stato d’emergenza il 31 gennaio, infatti, che si estende normalmente per sei mesi eventualmente prorogabili, sono cambiati diversi aspetti del vivere comune, soprattutto nel mondo del lavoro, a causa dell’epidemia di coronavirus che, in Italia, ha fatto sentire i suoi effetti più devastanti a partire dalla fine di febbraio, ma che aveva già dato delle avvisaglie a fine gennaio con il riscontro della positività dei due turisti cinesi a Roma, primo caso ufficiale di coronavirus registrato sul ... Leggi su giornalettismo

