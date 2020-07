Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul Coronavirus del 10 luglio (Di venerdì 10 luglio 2020) Pericoloso campanello d’allarme nella giornata di oggi, per i numeri Coronavirus 10 luglio. A far preoccupare di più, in modo particolare, è il numero dei nuovi contagi che oggi è salito pericolosamente a ridosso della soglia delle trecento unità. Soltanto nelle ultime 24 ore, infatti, le persone con diagnosi da Coronavirus sono 276. I nuovi decessi, invece, sono 12.I l totale delle persone colpite da Covid-19 in Italia sale così a 242.639. Il numero totale delle vittime da Coronavirus dall’inizio della pandemia arriva a quota 34.938. LEGGI ANCHE > Numeri Coronavirus 9 luglio, cosa c’è di negativo e cosa c’è di ... Leggi su giornalettismo

