Cosa c’è da sapere sul blocco dei voli da 13 paesi verso l’Italia per Covid-19 (Di venerdì 10 luglio 2020) (foto: Evgen Kotenko/ Ukrinform/Barcroft Media/Getty Images)“Nel mondo la pandemia è nella sua fase più acuta. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti dagli italiani in questi mesi”. Con queste parole il ministro della Sanità Roberto Speranza ha presentato le nuove restrizioni per chi viaggia da alcuni paesi considerati a rischio a causa di un livello ancora molto alto di contagi. I tecnici del ministero ne hanno individuati 13 e sono: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana. Sarà, pertanto, vietato l’ingresso in Italia per chi arriva da uno di questi stati o vi ha transitato negli ultimi 14 giorni. Bloccati anche i voli diretti, indiretti, in arrivo e in partenza. Quest’ordinanza ... Leggi su wired

