Coronavirus, vietato l'ingresso in Italia a chi arriva da 13 paesi a rischio: ecco quali sono (Di venerdì 10 luglio 2020) E' di ieri l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza che dispone il divieto di ingresso e di transito in Italia alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o sono transitati in 13 paesi. vietato l'ingresso in Italia a chi proviene da 13 paesi a rischio: ecco quali sono I paesi in questione sono: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. Sospesi anche i voli diretti e indiretti da e per questi paesi. "Nel mondo la pandemia è nella sua fase più acuta. Non possiamo vanificare ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vietato Coronavirus, ultime notizie, Conte: “Possibile stato di emergenza dopo il 31 luglio” Fanpage.it Coronavirus: alta, Finlandia e Norvegia chiudono ingressi a cittadini romeni

Bucarest, 10 lug 14:23 - (Agenzia Nova) - A causa del crescente numero di infezioni Covid-19 in Romania, alcuni paesi come Malta, Finlandia e Norvegia stanno vietando l'accesso ai cittadini romeni nei ...

Coronavirus: Vucic, irresponsabile manifestare con epidemia

(ANSAmed) - BELGRADO, 10 LUG - Le manifestazioni e le proteste sono sempre consentite in Serbia, ma organizzarle in presenza di una epidemia è la dimostrazione di una irresponsabilità incredibile. Lo ...

