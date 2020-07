Coronavirus. Venerdì 10 luglio: sono 23 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma – “Oggi registriamo un dato di 23 casi. Dei nuovi casi sono 11 quelli di importazione e di questi 8 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati. Un altro caso proviene dal Nicaragua e due casi sono di rientro da Milano. Bene la proroga dei permessi di soggiorno per i motivi di lavoro al 31 dicembre del 2020 (art.78 del DL 7/2020). Questo evita i flussi dei rientri.” “Prosegue senza sosta l’attività ai drive-in per il contact tracing della Comunità del Bangladesh abbiamo superato la quota dei 2.500 tamponi e abbiamo aperto anche i drive-in del San Giovanni e piazzale Tosti. Per quanto riguarda la valutazione settimanale registriamo un valore RT a 1.13. Livello di rischio moderato, mentre è buono il ... Leggi su romadailynews

