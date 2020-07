Coronavirus, ultime notizie – In Italia i positivi sono 34.938, 6 decessi in Lombardia. L’Oms avverte: «Numero record di casi in 24 ore» (Di venerdì 10 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Non rallenta la curva dei contagi negli Stati Uniti che ora contano 3.117.946 casi. Secondo i dati della Johns Hopkins University, il Paese ha il Numero più alto di vittime nel mondo a causa del Coronavirus per un totale di 133.290. Segue il Brasile con 1.755.779 casi e 69.184 vittime. Terzo posto per l’India che nel giro di pochi giorni ha visto un vertiginoso aumento di nuovi positivi arrivando a 793.802 contagi. L’Italia ha rallentato la curva e conta 242.363 casi. OMS Aumento ... Leggi su open.online

MediasetTgcom24 : Coronavirus, 276 contagi nelle ultime 24 ore: 135 in Lombardia | Diverse Regioni con indice sopra 1 da import casi… - Adnkronos : #Coronavirus, #Oms: 12 milioni di casi nel mondo, più che raddoppiati in ultime 6 settimane - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 276 casi nelle ultime 24 ore: 135 in Lombardia #coronavirusitalia - Miki_2313 : RT @sole24ore: Coronavirus Italia, ultime notizie: Gimbe, nelle ultime due settimane nessuna regione a contagi zero - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Coronavirus, Oms: '12 milioni di casi nel mondo, raddoppiati nelle ultime 6 settimane' -