Coronavirus, ultime notizie – In Italia i positivi sono 34.938, 6 decessi in Lombardia. Israele oltre 1.500 contagi in 24 ore, rischio nuovo lockdown (Di venerdì 10 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Non rallenta la curva dei contagi negli Stati Uniti che ora contano 3.117.946 casi. Secondo i dati della Johns Hopkins University, il Paese ha il numero più alto di vittime nel mondo a causa del Coronavirus per un totale di 133.290. Segue il Brasile con 1.755.779 casi e 69.184 vittime. Terzo posto per l’India che nel giro di pochi giorni ha visto un vertiginoso aumento di nuovi positivi arrivando a 793.802 contagi. L’Italia ha rallentato la curva e conta 242.363 casi. In Italia i nuovi decessi ... Leggi su open.online

Sale per il terzo giorno di fila la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 276, contro i 229 di ieri e i 193 di mercoledì. Metà dei casi odierni sono in Lombardia, che cresce da 119 a 135 nuovi ...

