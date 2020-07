Coronavirus, ultime notizie – In Israele oltre 1.500 positivi in 24 ore, rischio nuovo lockdown. Secondo i dati del Fmi, il debito pubblico mondiale è al livello più alto nella storia (Di venerdì 10 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Ultimi bollettini: Coronavirus, salgono ancora i contagi, ma con più tamponi: +229. Scende il numero delle vittime: 12 – Il bollettino della Protezione civileCoronavirus, in Lombardia i contagi superano quota 100. Preoccupa Milano con il doppio dei casiNon rallenta la curva dei contagi negli Stati Uniti che ora contano 3.117.946 casi. Secondo i dati della Johns Hopkins University, il Paese ha il numero più alto di vittime nel mondo a causa del Coronavirus per un totale di 133.290. Segue il Brasile con 1.755.779 casi e 69.184 vittime. ... Leggi su open.online

