Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Positiva la presidente della Bolivia. Usa, record di casi nelle ultime 24 ore (Di venerdì 10 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ultime notizie – Sono più di 11,6 milioni i casi di Coronavirus nel mondo, mentre le vittime hanno superato quota 539mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 10 luglio 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Positiva la presidente ad interim

Da gennaio a maggio 2020, vale a dire nel pieno dell'emergenza Coronavirus in Italia, sono stati registrati quasi 33mila decessi in eccesso rispetto allo stesso periodo nel 2015-2019. Sono questi i dr ...

Conte, i frugali e la “strategia del tiramisù”

Il premier al canale spagnolo Nius: “Offrirei questo dolce italiano ai falchi del Nord”. Domani a l’Aja l’incontro, fondamentale, con il premier olandese Rutte ROMA. Alla fine Giuseppe Conte si è trad ...

