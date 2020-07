Coronavirus, testata con successo terapia con staminali: abbatte mortalità nei pazienti gravi (Di venerdì 10 luglio 2020) Coronavirus, testata con successo terapia con staminali: abbatte mortalità nei pazienti gravi Una nuova terapia cellulare basata sulle staminali ha dimostrato dei buoni risultati nei test condotti su 13 pazienti positivi al Coronavirus e intubati con ventilazione meccanica, al punto che i tassi di mortalità dei pazienti critici con Coronavirus sono passati dall’85 per cento al 15 per cento. Sono questi i primi risultati del progetto BALMYS-19 e condotto in Spagna, i cui risultati sono stati pubblicati su The Lancet’s EClinical Medicine. La terapia avanzata si basa su cellule staminali con ... Leggi su tpi

Coronavirus, a Pescara decedute 81 persone dall'inizio della pandemia: in Abruzzo testate più di 66 mila persone

Complessivamente in Abruzzo sono state sottoposte a test da Coronavirus 66511 persone alla data del 30 giugno. Il numero dei tamponi complessivo invece è di 113388 e la differenza, come già spiegato p ...

DODICI I MORTI

Nessun nuovo caso di Coronavirus in Sicilia e nessuna vittima nelle ultime 24 ore. Questa è la situazione nell'Isola secondo il bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute, riferito ad ...

