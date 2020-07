Coronavirus, «Stato emergenza al 31 dicembre»: il premier si prepara alla proroga (Di venerdì 10 luglio 2020) prorogare lo Stato d?emergenza in Italia fino al 31 dicembre. Per fare in modo che il premier possa ancora emanare, se ne ce fosse bisogno, nuovi Dpcm, gli ormai mitologici decreti del... Leggi su ilmattino

Agenzia_Ansa : Viaggiava sul treno ed era positivo al #Covid-19, un uomo è stato fermato alla stazione Termini a #Roma. Tossiva e… - ItaliaViva : Ho fatto la scelta di destinare 430 mln di Euro per non far pagare i contributi per sei mesi a quei settori che più… - Agenzia_Ansa : La terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo non ha più pazienti contagiati dal coronavirus. I… - anselmotorchia : RT @byoblu: Storia controversa e documentata di una pandemia: 'Coronavirus, Stato di Paura'. Claudio Messora intervista Leonardo Facco. Su… - emobranco : RT @LaStampa: Rapporto choc della Uil: a causa della crisi del Covid 19 nei soli mesi di aprile e maggio il monte salari è stato decurtato… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Stato Coronavirus, «Stato emergenza al 31 dicembre»: il premier si prepara alla proroga Il Messaggero i numeri della pandemia

Sono 242.363 i casi di Covid-19 registrati in Italia il 9 luglio 2020:?un aumento di 229 casi e 12 decessi rispetto al giorno precedente, portando il totale delle vittime a 39.426. La Lombardia si con ...

Gli Stati Uniti si stanno tuffando in un buio buco di Covid – e non c’è alcun piano per uscire

La delusione domina un’amministrazione che sostiene perversamente che gli Stati Uniti sono il leader mondiale nel sconfiggere questa piaga moderna. Ci sono solo contraddizioni, offuscamenti e confusio ...

Sono 242.363 i casi di Covid-19 registrati in Italia il 9 luglio 2020:?un aumento di 229 casi e 12 decessi rispetto al giorno precedente, portando il totale delle vittime a 39.426. La Lombardia si con ...La delusione domina un’amministrazione che sostiene perversamente che gli Stati Uniti sono il leader mondiale nel sconfiggere questa piaga moderna. Ci sono solo contraddizioni, offuscamenti e confusio ...