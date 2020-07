Coronavirus, stato di emergenza: Conte prepara proroga al 31 dicembre (Di venerdì 10 luglio 2020) Governo pronto a prorogare lo stato di emergenza per Covid-19 fino al 31 dicembre 2020. Lo scrive questa mattina il Messaggero riportando che il Presidente del Consiglio Conte – su spinta del Comitato tecnico scientifico e anche del Ministero della Salute – avrebbe deciso di estendere il provvedimento che termina, a questo punto in teoria, il prossimo 31 luglio in modo da poter ancora emanare, qualora ce ne fosse bisogno, nuovi DPCM, i decreti emanati dal Presidente del Consiglio che abbiamo imparato a conoscere bene durante la fase più critica del Coronavirus che ha indotto l’esecutivo a proclamare restrizioni e lockdown. In arretramento nel nostro Paese, la pandemia, infatti, continua a marciare a passo veloce nel resto del mondo ... Leggi su quifinanza

