Coronavirus | Salvini | allungare stato emergenza? No | grazie

ROMA, 10 LUG - "allungare lo "stato di emergenza" fino al 31 dicembre? NO grazie. Gli Italiani meritano fiducia e rispetto, donne e uomini eccezionali che hanno dimostrato buon senso e ...

I contagi da coronavirus restano bassi ma non scendono ... Dubbi e freddezza dalla Lega di Matteo Salvini "Non ne vedremmo l’esigenza", è la risposta davanti a questa evenienza.La Lega nazional-popolare, partito della nazione e non più solo del Nord, diventa ora anche erede dei valori della migliore sinistra. Questo secondo il Matteo Salvini pensiero. "I valori di una certa ...