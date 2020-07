Coronavirus, risultati positivi altri leader dell’America Latina (Di venerdì 10 luglio 2020) Grande crisi da Coronavirus in America Latina. Continua ad espandersi il Covid-19. Nelle ultime ore, oltre Bolsonaro, colpiti altri diversi leader. Continua ad espandersi quella che è diventata a tutti gli effetti una vera e propria catastrofe. Siamo in America Latina e, ovviamente, il “protagonista” di questa catastrofe è sempre lui: il Coronavirus. Negli ultimi giorni il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, dopo aver “scherzato” (tra battute, leggi imposte e modi di fare) col virus stesso, ne è stato colpito in pieno. Prima l’annuncio sull’ipotesi, poi la conferma attraverso un il fatidico test. Dice di star bene l’ex militare, ma la paura, verso il mostro che lui tanto derideva, resta ancora tanta. Stessa e identica ... Leggi su bloglive

