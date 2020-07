Coronavirus Regno Unito, il piccolo Timothy regala un puzzle alla Regina Elisabetta: “Non volevo che si annoiasse durante il lockdown” [FOTO] (Di venerdì 10 luglio 2020) durante la pandemia di Coronavirus, quando anche nel Regno Unito era stato imposto il lockdown, il piccolo Timothy Madders ha pensato a tutti, anche alla sua Regina. Così, preoccupato del fatto che si potesse annoiare, le ha inviato un gioco di ricerca di parole fatto in casa, per farla divertire durante il lockdown. Così la Regina ha inviato al piccolo Timothy una lettera di ringraziamento. “Era molto importante e mi ha reso felice sapere che le piacesse”, ha commentato Timothy. “Probabilmente vuole tenersi occupata”. La madre di Timothy, Jo, ha raccontato che il suo piccolo era preoccupato ... Leggi su meteoweb.eu

