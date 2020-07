Coronavirus, record di contagi negli Stati Uniti: 65 mila positivi nelle ultime 24 ore (Di venerdì 10 luglio 2020) Se in alcuni paesi del mondo, specialmente in Europa, il Coronavirus inizia a fare meno paura come testimoniato dai numeri in calo, non si può dire lo stesso di altre nazioni, come ad esempio gli Stati Uniti, che giovedì 9 luglio hanno fatto registrare un nuovo record di contagi. In 24 ore sono infatti risultate positive al Covid-19 oltre 65.000 persone. Un numero spaventosamente alto che non lascia ben sperare per il futuro. Leggi su sportface

