Coronavirus Puglia: quattro positivi e zero decessi nel bollettino della Regione (Di venerdì 10 luglio 2020) Ci sono quattro positivi al Coronavirus in Puglia: oltre ai tre che fanno parte dello stesso nucleo familiare nel Salento ce n’è anche uno nella provincia di Bari, secondo quanto si legge nel report quotidiano diffuso dalla task forse regionale che si occupa dell’epidemia da Covid-19. I test processati sono stati 2.018 e quattro hanno dato esito positivo. Coronavirus Puglia: quattro positivi e zero decessi nel bollettino della Regione Nessun decesso provocato dalla infezione è stato segnalato nel report che evidenzia il numero dei guariti salito a 3.922. I positivi accertati sono 72 di cui 13 sono ricoverati ... Leggi su nextquotidiano

Noovyis : (Coronavirus Puglia: quattro positivi e zero decessi nel bollettino della Regione) - - AltamuraLiveIt : #Altamura Coronavirus: quattro nuovi positivi in Puglia. Uno è nella provincia di Bari - AnsaPuglia : Coronavirus: oggi in Puglia 4 nuovi contagi su 2.018 tamponi. Tre sono nel Leccese, uno nel barese #ANSA - annagraziaq4 : La campagna elettorale di #Lopalco era iniziata il 27 marzo, il #coronavirus è stato solo il mezzo per avere maggio… - Il_Micho : RT @TeleregioneTv: CORONAVIRUS: i dati del 10 Luglio della Regione Puglia -