Coronavirus, proroga dello “stato d’emergenza” (almeno) fino al 31 dicembre: ecco cosa significa per l’Italia (Di venerdì 10 luglio 2020) Com’era largamente prevedibile lo stato d’emergenza è stato prorogato in Italia fino al 31 dicembre. Si tratta di una misura necessaria e quasi scontata, considerando il fatto che solo così il premier potrà emanare, se necessario, nuovi Dpcm. Per il Comitato tecnico scientifico e per il ministero della Salute si tratta di un passaggio necessario. L’attuale stato di emergenza, proclamato lo scorso 31 gennaio, termina il 31 luglio. La proroga fino al 31 dicembre, considerando che la pandemia non è ancora terminata, diventa dunque un imperativo. Il mondo politico, sulla questione, si è diviso, ma inutilmente: non si può fare diversamente. Il timore, ovviamente, è che con l’arrivo dell’autunno possa ... Leggi su meteoweb.eu

