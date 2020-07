Coronavirus, positiva la presidente della Bolivia Jeanine Ainez (Di venerdì 10 luglio 2020) Jeanine Anez, nominata lo scorso novembre presidente ad interim della Bolivia, ha ufficializzato nella giornata di oggi la sua positività al Coronavirus. Jeanine Anez, presidente ad interim della Bolivia, ha dichiarato di aver contratto il Covid-19. La Anez si era infatti dovuta sottoporre al test dopo che tre dei ministri del suo governo erano risultati … L'articolo Coronavirus, positiva la presidente della Bolivia Jeanine Ainez proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

