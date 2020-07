Coronavirus, #Pernontornareindietro: i consigli dell’Iss per un’estate sicura – Video (Di venerdì 10 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (10 luglio)«Non tornare indietro». È questo il mantra da più parti comunicato, per non abbassare la guardia in questa lunga fase di convivenza, nostro malgrado, con il Coronavirus, nell’attesa del vaccino. E con l’estate ormai più che avviata, dall’Istituto Superiore di Sanità arrivano i consigli per vivere in sicurezza nel rispetto delle regole di distanziamento e di sicurezza. Il messaggio è stato affidato a un Video in cui i ricercatori – Flavia Riccardo, epidemiologa del Dipartimento Malattie Infettive dell’ISS, Alberto Mateo Urdiales, ricercatore presso lo stesso Dipartimento, Maria Luisa Scattoni, responsabile dell’Osservatorio Nazionale Autismo dell’ISS – si rivolgono ai cittadini, e ... Leggi su open.online

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.