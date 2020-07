Coronavirus, oggi 276 nuovi positivi. Ancora in calo i pazienti ricoverati (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma, 10 lug – Salgono per il terzo giorno consecutivo i contagi in Italia. oggi sono stati rilevati infatti 276 nuovi positivi, mentre ieri erano stati 229 e mercoledì 193. Questo potrebbe indurre qualcuno a darsi al facile allarmismo, ma non inquadrerebbe bene la situazione. E’ utile, per evitare appunto di generare inutile panico, leggere bene tutti i dati odierni. La metà dei casi, come quasi sempre accade, sono stati registrati in Lombardia. La regione italiana maggiormente colpita dal Coronavirus ne ha confermati 135. Ma il bollettino del ministero della Salute ci dice anche che oggi sono morte 12 persone, mentre ieri erano state 15. In totale in Italia sono decedute 34.938 persone dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus. Le vittime ... Leggi su ilprimatonazionale

NicolaPorro : #Coronavirus,bloccati gli arrivi da 13 Paesi ma il #governo si dimentica del Pakistan.Intanto il comitato tecnico s… - maumartina : La notizia più bella. Oggi la terapia intensiva dell'ospedale di Bergamo non ha più pazienti contagiati da coronavi… - ItalyinLDN : Da oggi, per chi arriva in #Inghilterra dall’#Italia, non sarà più necessario autoisolarsi all'arrivo. Per maggior… - IlPrimatoN : 'Il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione rimane a bassa criticità' - lightmoon972 : RT @infoitinterno: Coronavirus, salgono per il terzo giorno consecutivo i nuovi contagi in Italia: oggi sono 276 -