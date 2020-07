Coronavirus, nuovo studio: “Può passare dalla placenta al feto” (Di venerdì 10 luglio 2020) Uno studio italiano dimostrerebbe la capacità del Coronavirus di passare dalla placenta materna al feto. La ricerca ha coinvolto 31 donne in gravidanza positive al Covid-19. Un contagio verticale da madre a figlio, attraversando la placenta per arrivare al feto. E’ ciò che emerge da uno studio condotto all’Università di Milano sotto la guida del … L'articolo Coronavirus, nuovo studio: “Può passare dalla placenta al feto” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

