Coronavirus, nuovo picco di casi negli Usa: 65mila in 24 ore. In Brasile 70mila morti. Positiva la presidente della Bolivia – Tutte le notizie della notte (Di venerdì 10 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizieLe vittime legate al Coronavirus nel mondo hanno ormai raggiunto e superato quota 550mila, stando a un calcolo dell’agenzia France Presse basato su dati ufficiali. La metà di questi morti è stata registrata nei quattro Paesi più duramente colpiti dalla pandemia: Stati Uniti (132.309), Brasile (67.964), Gran Bretagna (44.517) e Italia (34.914). Con 201.124 morti (per 2.782.032 casi) l’Europa resta il continente più colpito. A essere guariti dal Covid sono 6.447.909 persone, vale a dire oltre la metà dei contagiati. Usa New York, USA EPA/PETER FOLEYRecord di casi: oltre 65mila in 24 ore nuovo picco di contagi ... Leggi su open.online

