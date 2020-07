Coronavirus, nuovo picco di casi negli Usa: 65mila in 24 ore. In Brasile 70mila morti. Positiva la presidente della Bolivia – Tutte le notizie della notte (Di venerdì 10 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (9 luglio)Le vittime legate al Coronavirus nel mondo hanno ormai raggiunto e superato quota 550mila, stando a un calcolo dell’agenzia France Presse basato su dati ufficiali. La metà di questi morti è stata registrata nei quattro Paesi più duramente colpiti dalla pandemia: Stati Uniti (132.309), Brasile (67.964), Gran Bretagna (44.517) e Italia (34.914). Con 201.124 morti (per 2.782.032 casi) l’Europa resta il continente più colpito. A essere guariti dal Covid sono 6.447.909 persone, vale a dire oltre la metà dei contagiati. Usa New York, USA EPA/PETER FOLEYRecord di casi: oltre 65mila in 24 ore nuovo picco di contagi ... Leggi su open.online

regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #9luglio ?? 1 nuovo caso ?? 3071 tamponi eseguiti oggi ?? 13 ricoveri (-1 da ieri) ?? 2… - fanpage : Nuovo focolaio da Coronavirus alla Comunità Shalom: 15 ragazzi positivi al Covid - Corriere : Coronavirus: nuovo record casi Usa, oltre 65.000 in 24 ore - Agenpress : Coronavirus. Nuovo record Stati Uniti, 65mila in 24 ore. In aumento anche in Australia - Marco10154783 : @patriziagatto3 @matteosalvinimi Nuovo possibile focolaio Covid in Veneto: imprenditore positivo, in 50 sottoposti… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus, nuovo picco di casi negli Usa: 65mila in 24 ore. In Brasile 70mila morti. Positiva la presidente della Bolivia – Tutte le notizie della notte Open Coronavirus, a Roma nelle ultime 24 ore il 78% dei casi è di importazione: valore di contagio può salire

Coronavirus: i dati aggiornati nel Lazio Sono 889 gli attuali ... Infine per quanto riguarda le province registriamo quattro nuovi casi nella Asl di Latina si tratta di un uomo di rientro da una ...

Il Serricciolo fa la corte a Giorgio Chelotti

Entra nel vivo il mercato delle LunigianPalla anche nell’estate del dopo Covid 19. Una delle voci più clamorose è quella che mette al centro Giorgio Chelotti. Nuove e importanti conferme sull’ex ...

Coronavirus: i dati aggiornati nel Lazio Sono 889 gli attuali ... Infine per quanto riguarda le province registriamo quattro nuovi casi nella Asl di Latina si tratta di un uomo di rientro da una ...Entra nel vivo il mercato delle LunigianPalla anche nell’estate del dopo Covid 19. Una delle voci più clamorose è quella che mette al centro Giorgio Chelotti. Nuove e importanti conferme sull’ex ...