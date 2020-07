Coronavirus, nuovo focolaio in Italia: i contagiati sono già 18 (Di venerdì 10 luglio 2020) Coronavirus, nuovo focolaio a Bologna. La notizia che ha riguardato i casi di positività del polo logistico della Bartolini aveva già messo in allarme; di oggi la notizia di un nuovo focolaio nel capoluogo emiliano, scoperto alla Tnt. A diffondere la notizia l’edizione locale di Repubblica. Il focolaio è stato scoperto grazie al tracciamento dei contatti dopo che due lavoratori erano risultati positivi. L’azienda è stata interpellata dalla testata e così si è espressa: “All’esito dei tamponi effettuati dall’Asl tra alcuni dei lavoratori ci sono stati riferiti, al momento, 18 casi di positività al contagio, tutti riguardanti soggetti asintomatici. I test sugli altri lavoratori del sito ... Leggi su caffeinamagazine

