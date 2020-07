Coronavirus, nuovo focolaio a Bologna: azienda spedizioni sott’occhio (Di venerdì 10 luglio 2020) Coronavirus, ancora un focolaio nella città di Bologna: a pagarne le spese, ancora una volta, è il settore delle spedizioni, con 18 nuovi positivi. Dopo il recente focolaio di Coronavirus scoppiato alla Bartolini, Bologna registra un nuovo focolaio, con 18 nuovi positivi, alla Tnt. La notizia è stata riportata dall’agenzia di informazione Ansa, la quale … L'articolo Coronavirus, nuovo focolaio a Bologna: azienda spedizioni sott’occhio proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Nuovo focolaio di coronavirus a Bologna. Accade, come riporta l'edizione di 'Bologna' di 'la Repubblica', nella "sede della Tnt di via della Salute" ed è la "stessa azienda a confermarlo a Repubblica: ...