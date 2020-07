Coronavirus, nuovi dati su remdesivir: -62% del rischio di mortalità (Di venerdì 10 luglio 2020) nuovi dati sull’antivirale remdesivir nel trattamento di Covid-19 indicano che il farmaco è associato a un recupero migliore e più rapido, e a una riduzione del 62% del rischio di mortalità rispetto allo standard terapeutico. I risultati – insieme ad altri dati positivi sugli effetti della terapia contro il Coronavirus Sars-CoV-2 – sono stati presentati da Gilead Sciences nell’ambito della 23esima International Aids Conference, organizzata quest’anno in modalità virtuale. Il calo di mortalità emerge da un’analisi comparativa che ha incluso da un lato 312 pazienti trattati nello studio di fase III ‘Simple-Severe’, dall’altro una coorte retrospettiva separata di 818 pazienti dal mondo reale, con ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #coronavirus Contagi in risalita, in 24 ore 229 nuovi casi. Oltre la metà sono in Lombardia. 12 le vittime, ieri er… - Agenzia_Ansa : Balzo dei nuovi casi di coronavirus a Tulsa, in Oklahoma dove il presidente americano Donald Trump ha tenuto un com… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Divieto di ingresso in Italia da 13 paesi a rischio . Il ministro @robersperanza : 'Nel mondo la pande… - bb91687509 : RT @LucaGattuso: Ho riassunto il numero dei nuovi casi per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dal Min. Salute da inizio giu… - bb91687509 : RT @LucaGattuso: In questo grafico il numero dei nuovi casi per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dal Min. Salute. La line… -