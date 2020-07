Coronavirus – Nuovi contagi nel Nord Italia, calano i ricoveri: BOLLETTINO aggiornato [TABELLA] (Di venerdì 10 luglio 2020) Situazione Coronavirus stabile in Italia. Nelle ultime 24 ore la Protezione Civile ha raccolto dati riguardanti 12 morti, 295 guariti e 276 Nuovi casi su 47.953 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,57% dei test processati. Gran parte dei casi è circoscritto nelle regioni del Nord Italia con la Lombardia, che detiene il primato con 135 Nuovi positivi, e in Emilia Romagna con 53 Nuovi casi. Seguono il Lazio con 23, la Liguria con 15, il Veneto con 11 e il Piemonte con 10. Nelle Regioni del Sud, invece, il contagio resta azzerato. Rispetto a ieri abbiamo 27 pazienti in meno ricoverati nei reparti ordinari e 4 pazienti in meno nelle terapie intensive. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia ... Leggi su sportfair

