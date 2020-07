Coronavirus, nuove restrizioni in Bulgaria: record di contagi in 24 ore (Di venerdì 10 luglio 2020) Coronavirus, nuove restrizioni in Bulgaria: record di contagi in 24 ore, con 330 positivi e altre tre vittime. La situazione sta tornando critica Come dichiarato più volte dall’OMS la pandemia di Coronavirus è tutt’altro che terminata, anzi in molte parti del mondo sta vivendo una pericolosa accelerazione. Se in Brasile, Usa e Australia i nuovi … L'articolo Coronavirus, nuove restrizioni in Bulgaria: record di contagi in 24 ore proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

RaiNews : Scontri nella notte davanti al Parlamento di Belgrado: i manifestanti hanno lanciato sassi e petardi contro gli age… - infoitinterno : Coronavirus, le nuove linee guida: sì alle riviste dal barbiere, al bar si potrà giocare a carte - VideoAndria : #andria: Coronavirus, nuove linee guida regionali: novità su responsabilità i - RosannaMarani : Coronavirus, gli esperti: per prevenire nuove pandemie serve una sorveglianza globale sugli animali s… - LMtredici : 10.07 coronavirus #marche 805 tamponi, di cui 454 nel percorso nuove diagnosi e 351 nel percorso guariti. 1 positiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuove Coronavirus, ultime notizie, Conte: “Possibile stato di emergenza dopo il 31 luglio” Fanpage.it Lameziaeuropa: approvato bilancio 2019, avviati i lavori per l'Agriexpo

È il resoconto della giornata di lavoro all’area industriale di Lamezia Terme promossa da Lameziaeuropa che ha visto la visita dell’area del cantiere per i lavori di Agriexpo, la visita del nuovo ...

Coronavirus, in crescita i dati sui contagi in Alto Adige. Altri 5 infetti su oltre 600 tamponi

BOLZANO. Cinque nuovi positivi e zero decessi. È questo il dato, in crescita per quanto riguarda i contagi, del Coronavirus in Alto Adige, dopo che nelle ultime 24 ore i laboratori dell'Azienda sanita ...

È il resoconto della giornata di lavoro all’area industriale di Lamezia Terme promossa da Lameziaeuropa che ha visto la visita dell’area del cantiere per i lavori di Agriexpo, la visita del nuovo ...BOLZANO. Cinque nuovi positivi e zero decessi. È questo il dato, in crescita per quanto riguarda i contagi, del Coronavirus in Alto Adige, dopo che nelle ultime 24 ore i laboratori dell'Azienda sanita ...