Coronavirus, non si ferma la risalita dei contagi, e con meno tamponi: +276. Ancora 12 morti – Il bollettino della Protezione civile (Di venerdì 10 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (10 luglio)Il bollettino del 10 luglio Sono 276 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore: ieri l’incremento era di 229. Si conferma quindi il trend Ancora in crescita negli ultimi giorni. Secondo quanto riporta il bollettino diffuso oggi come sempre dal ministero della Salute. Ancora una volta la regione con più nuovi casi è la Lombardia, che ne registra quasi la metà (135). Sono 12 i morti, come ieri: il totale arriva a 34.938 dall’inizio del monitoraggio. Sono 13.428 le persone con tampone positivo in tutta Italia in questo momento: ieri erano 13.459. I tamponi effettuati da ieri sono in discesa: 47.953 (mentre ieri ... Leggi su open.online

NicolaPorro : #Coronavirus,bloccati gli arrivi da 13 Paesi ma il #governo si dimentica del Pakistan.Intanto il comitato tecnico s… - LegaSalvini : GIULIO TARRO INTERVISTATO DA BECCHI, TUTTA LA VERITÀ SUL CORONAVIRUS: VACCINO, LOCKDOWN, MASCHERINA E SECONDA ONDAT… - maumartina : La notizia più bella. Oggi la terapia intensiva dell'ospedale di Bergamo non ha più pazienti contagiati da coronavi… - gmonetini : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Sono 901 gli attuali casi positivi #COVID19 nella Regione Lazio. Di cui 691 sono in isolamento domiciliare,… - havanero71 : 550.000 morti nel mondo per il Coronavirus e lo chiamano Pandemia? Siamo quasi 8 miliardi di persone! Non è neanche… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus non Coronavirus, "non è più buono e sembra fatto per restare" Adnkronos Coronavirus, nuovi casi in aumento per il terzo giorno di fila

Il bollettino dell’emergenza coronavirus diffuso dal Ministero della Salute conferma il trend in crescita dei nuovi contagi per il terzo giorno consecutivo. I casi rilevati nelle ultime 24 ore sono 27 ...

Milioni di filtri in mare dal depuratore di Capaccio-Paestum: Legambiente parte offesa

L’indagine Beach Litter di Legambiente presenta anche quest’anno una situazione critica per molti arenili campani: su 10 spiagge monitorate, per un totale di circa 63.000 mq, sono stati trovati una me ...

Il bollettino dell’emergenza coronavirus diffuso dal Ministero della Salute conferma il trend in crescita dei nuovi contagi per il terzo giorno consecutivo. I casi rilevati nelle ultime 24 ore sono 27 ...L’indagine Beach Litter di Legambiente presenta anche quest’anno una situazione critica per molti arenili campani: su 10 spiagge monitorate, per un totale di circa 63.000 mq, sono stati trovati una me ...