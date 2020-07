Coronavirus, l’Italia vieta l’ingresso da «13 Paesi a rischio» (Di venerdì 10 luglio 2020) «Divieto di ingresso per chi arriva da Paesi a rischio». È quanto disposto dall’ultima ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Si tratta di: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. Paesi che si aggiungono alla lista già indicata dall’Unione Europea. Leggi su vanityfair

