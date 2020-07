Coronavirus, le azioni che ci espongono maggiormente al contagio: i risultati di uno studio americano (Di venerdì 10 luglio 2020) Quali sono le azioni che ci espongono maggiormente al contagio? I risultati di uno studio americano. ROMA – Quali sono le azioni che ci espongono maggiormente al contagio? La risposta a questa domanda è stata data da uno studio della Texas Medical Association che ha redatto una lista di tutti i gesti quotidiani che possono essere più pericolosi in tempo di pandemia. Si tratta di azioni a forte rischio sia nelle zone rosse che in quelle dove i contagi sono molto bassi. Le azioni ad alto rischio Tra le azioni ad alto rischio ci sono andare al bar o allo stadio ma anche allenarsi in palestra oppure ... Leggi su newsmondo

Coronavirus : nuove limitazioni a S.Sepolcro Gerusalemme ANSAmed, - TEL AVIV, 10 LUG - nuove limitazioni per l'accesso al Santo Sepolcro a Gerusalemme a causa della crescita dei casi di Coronavirus in Israele. Secondo le recenti disposizioni del ministero ...

