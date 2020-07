Coronavirus: la presidente della Bolivia è positiva al test (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo Jair Bolsonaro, anche la presidente della Bolivia, Jeanine Anez, risulta positiva. Da Novembre ha assunto l’interim dopo le dimissioni di Morales Una brutta mazzata per la Bolivia. Dopo le vicende brusche che hanno coinvolto l’ex presidente Evo Morales, ora torna ad aleggiare lo spettro di un Paese nuovamente senza Governo e senza presidenza. Infatti, dopo essere stata eletta presidente ad interim, Jeanine Anez ha rivelato di essere risultata positiva ad un test del Coronavirus e di essersi immediatamente posta in isolamento. Un brutto tracollo per la nazione, dato che la leader si è insediata solamente lo scorso 12 Novembre. In un video diffuso attraverso le reti sociali in ... Leggi su zon

Agenzia_Ansa : Balzo dei nuovi casi di coronavirus a Tulsa, in Oklahoma dove il presidente americano Donald Trump ha tenuto un com… - you_trend : ?? #BREAKING ???? Il Presidente del #Brasile #Bolsonaro è risultato positivo al #Coronavirus - repubblica : Coronavirus, dopo Bolsonaro anche la presidente della Bolivia è positiva: 'Resterò in quarantena' [aggiornamento de… - cristinatigre : 10.07.2020 - SergioScicchi : RT @giancasalemi: #Coronavirus già persi 500mila posti di lavoro e si temono conflitti sociali in autunno. Occupazione si rilancia rafforza… -