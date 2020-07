Coronavirus, Italia superata anche da Sudafrica e Pakistan per numero di casi ma resta in vetta alla classifica dei morti (Di sabato 11 luglio 2020) L’Italia è scesa al 13° posto nella classifica dei Paesi con più casi totali di Coronavirus nel mondo: nella giornata di Venerdì 10 Luglio è stata superata da Sudafrica, dove l’epidemia galoppa a ritmi vertiginosi in concomitanza col periodo più freddo e umido dell’anno, e dal Pakistan dove il contagio continua a progredire seppur in modo molto lento. A fronte del numero di casi totali (250 mila in Sudafrica, 243 mila in Pakistan e 242 mila in Italia) è bene ricordare che in Sudafrica vivono 59 milioni di persone, un milione in meno dell’Italia, mentre in ... Leggi su meteoweb.eu

Corriere : ?? ULTIM'ORA – Coronavirus, l’Italia vieta l’ingresso da 13 Paesi a rischio - - fanpage : L’uomo, positivo al coronavirus, ha attraversato mezza Italia in treno - Agenzia_Ansa : #coronavirus Divieto di ingresso in Italia da 13 paesi a rischio . Il ministro @robersperanza : 'Nel mondo la pande… - MaurizioFuochi : RT @miagoly: Quando il popolo ha paura del Governo -Italia- c'è tirannia. Quando il Governo ha paura sel popolo -Serbia (Argentina), c'è li… - geokawa : RT @CesareOrtis: FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA Migliaia di cause contro il #quaquaraqua #Conte: i risarcimenti salveranno l'Italia https://t… -