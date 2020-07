Coronavirus Italia, bollettino del 10 luglio: 242.639 casi totali, 12 morti in 24 ore (Di venerdì 10 luglio 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 242.639. Le vittime, in totale, sono 34.938, con 12 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 12). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 276 casi, di cui 135 in Lombardia. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano diffusi dal ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE TAPPE). Leggi su tg24.sky

matteosalvinimi : ????L'allarme del giornalista libico Faraj Aljarih: 'In Libia il coronavirus sta dilagando, è molto probabile che im… - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Coronavirus, l’Italia vieta l’ingresso da 13 Paesi a rischio - - fanpage : L’uomo, positivo al coronavirus, ha attraversato mezza Italia in treno - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino del 10 luglio: 242.639 casi totali, 12 morti in 24 ore - demian_yexil : RT @serebellardinel: Come per #lockdown2020 che è stato l'unico modo per frenare #covid19,adesso attaccano l'eventuale #statodiemergenza fi… -