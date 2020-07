Coronavirus in Lombardia: i dati del bollettino di oggi 10 luglio (Di venerdì 10 luglio 2020) Ci sono 135 nuovi positivi e sei decessi nel bollettino sull’emergenza Coronavirus di Regione Lombardia. Scendono in compenso a 27 i recoverati in terapia intensiva (quattro in meno) e a 190 i ricoverati non in terapia intensiva (undici in meno). I guariti o dimessi sono 145 rispetto a ieri. Coronavirus in Lombardia: i dati del bollettino di oggi 10 luglio Regione Lombardia fa sapere che sono stati processati 11505 tamponi, mentre dei 135 nuovi positivi 46 sono debolmente positivi, 72 sono stati scoperti a seguito di test sierologici. Ieri 9 luglio i positivi erano 119 e i morti cinque. Per quanto riguarda l’incremento dei casi per provincia, a Bergamo ci sono 56 positivi in più, a ... Leggi su nextquotidiano

