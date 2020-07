Coronavirus in Lombardia a gennaio, ad Alzano prima che a Codogno (Di venerdì 10 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Il Coronavirus è arrivato in Lombardia nella seconda metà di gennaio, proveniente non dalla Cina ma dall'Europa e quando è stato riscontrato il primo caso a Codogno, era già presente ad Alzano e Nembro. E' quanto emerso da uno studio promosso e sostenuto da Fondazione Cariplo e condotto dai ricercatori di Niguarda di Milano e del San Matteo di Pavia, che fotografa quanto avvenuto dall'inizio dall'anno attraverso un approccio scientifico, grazie all'analisi delle sequenze genomi che virali di 350 pazienti provenienti da aree diverse della Lombardia. Si tratta dello studio con il maggior numero di casi di Covid-19 trattati al mondo. “I risultati confermano che il virus è stabile nelle sue sequenze e, in particolar modo, ... Leggi su iltempo

