Coronavirus in Italia: scoperta schiacciante prevalenza del ceppo europeo B1 nella nostra epidemia (Di venerdì 10 luglio 2020) Nuovo studio sul COVID-19 dell’equipe guidata dalla ricercatrice Alessia Lai e dai docenti dell’Università Statale di Milano, Massimo Galli, Claudia Balotta e Gianguglielmo Zehender del dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco” e del Centro di Ricerca Coordinata Epidemiologia e Sorveglianza Molecolare delle Infezioni dell’Università Statale di Milano (EpiSoMI). Dalla caratterizzazione di 59 nuovi genomi virali Italiani, emerge la schiacciante prevalenza del ceppo virale “europeo” B1 nella nostra epidemia (arrivato in Germania da Shanghai). Un solo genoma deriva invece dalla linea evolutiva di diretta importazione da Wuhan. I nuovi ... Leggi su meteoweb.eu

matteosalvinimi : ????L'allarme del giornalista libico Faraj Aljarih: 'In Libia il coronavirus sta dilagando, è molto probabile che im… - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Coronavirus, l’Italia vieta l’ingresso da 13 Paesi a rischio - - fanpage : L’uomo, positivo al coronavirus, ha attraversato mezza Italia in treno - LucaBurnout : RT @Libero_official: Confermata da #Conte la proroga dello 'stato d'emergenza' per #coronavirus fino al termine dell'anno. In smart-working… - Ardito65330980A : RT @ferdinantripodi: Alberto Zangrillo sul coronavirus a In Onda: 'La forma grave in Italia non esiste' Lo #statodiemergenza è una follia… -